Посольство США в Украине передало индивидуальные средства защиты от коронавируса украинским правоохранительным органам на сумму $250 тыс.

Как сообщает портал Завтра, эта помощь была выделена в рамках международной технической помощи.

«В рамках нашей международной технической помощи отдел по правоохранительным вопросам посольства США передал средства индивидуальной защиты от Covid-19 нашим украинским партнерам из Нацполиции, Государственной пограничной службы и Государственной таможенной службы Украины» ,- говорится в сообщении.

Напомним, что по состоянию на текущий день, 15 августа, в Украине зафиксировано 89 717 случаев коронавируса. За минувшие сутки -1 847. Всего от осложнений, вызванных Covid-19, умерло 2 044 человека.

Наибольшее количество выявленных случаев коронавируса за прошедшие сутки зафиксировано в Харьковской области (254), в Киеве (232), Черновицкой области (170) и Львовской области (166).

Ранее мы сообщали, что в общежитии Запорожского медуниверситета вспышка коронавируса, заболели студенты.