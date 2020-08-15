Фронт национального спасения Республики Беларусь создаст сайт под названием «Доска национального позора», где будут размещать личные данные членов избирательных комиссий, которые принимали участие в фальсификации результатов президентских выборов, и сотрудников правоохранительных органов, которые применяли силу против мирных митингующих.

Как сообщает портал Завтра, об этом заявил экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало.

«Формирование Доски национального позора организовано как crowdsourcing. Туда мы будем помещать тех членов избирательных комиссий, которые фальсифицировали выборы. Их имена, семьи, кто они такие, если есть — номера паспортов, и требовать для них запрета въезда» , — сказал Цепкало.

По словам экс-претендента, согласно законам Беларуси, фальсификация выборов является уголовным преступлением, а их публикация позволяет странам ЕС отказывать таким лицам в выдаче виз.

Другим проектом Фронта национального спасения Цепкало называет размещения данных сотрудников Отряда милиции особого назначения (ОМОН), которые применяли свет шумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули и силу против протестующих.

Валерий Цепкало сообщил, что сейчас у него уже есть данные о некоторых бойцов ОМОН, участвовавших в разгоне людей на протестах в Беларуси.

По его словам, правоохранители должны понимать, что их действия белорусский народ считает позорными, а затем, вероятно, на них подавать в суд.

Напомним, что сегодня, 15 августа, в Минске несколько тысяч людей собрались у станции метро Пушкинская чтобы попрощаться с единственным погибшим митингующим в столице Беларуси.

Напомним также, что 15 августа Лукашенко переговорил с Путиным.

Ранее мы сообщали, Зеленский ответил на выдачу вагнеровцев Путину.