В Министерстве иностранных дел отреагировали на решение белорусских властей передать России 32 задержанных в конце июля членов так называемой «частной военной компании Вагнера».

Как передает портал Завтра, в фейсбуке заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что это решение «принято во внимание».

«Украинская сторона (прежде всего центральный компетентный орган Украины по вопросам экстрадиции) приложила должных усилий для привлечения к уголовной ответственности правонарушителей, подозреваемых в совершении тяжких преступлений на Донбассе. Пока что этим людям удалось ускользнуть сухими из воды, но это далеко не конец истории (впрочем есть еще Интерпол)» , — отметил украинский дипломат.

Он также напомнил белорусской стороне о «принципе взаимности», который «часто играет не последнюю роль при принятии решений по вопросам международной правовой помощи и экстрадиции». Енин указал, что «Беларусь занимает второе место по количеству запросов о правовой помощи и экстрадиции всех международных партнеров Украины».

Напомним, что 32 из 33 наемников «ЧВК Вагнера», задержанных в Минске в конце июля, вернулись в Россию, сообщили 14 августа российские государственные СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру России.

Тридцать третий гражданин России, имеющий также белорусское гражданство, остался на территории Беларуси, добавили там.

Напомним также, 29 июля белорусские государственные СМИ сообщили о задержании 33 боевиков российской частной военной компании «Вагнера». По сообщениям, они прибыли в Беларусь в ночь с 24 на 25 июля «для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании».

Следственный комитет Беларуси подозревал задержанных в подготовке массовых беспорядков накануне президентских выборов.

Ранее мы сообщали, что Офис генерального прокурора Украины направил в Генеральную прокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 из них — участников вооруженного конфликта на Донбассе.