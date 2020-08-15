Совет Безопасности ООН вечером в пятницу, 14 августа, не поддержал предложенный США проект резолюции о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану.

Как сообщает портал Завтра, за проект голосовали только две страны — США и Доминиканская республика. Против были Россия и Китай. Другие страны, в частности европейские союзники Соединенных Штатов, воздержались.

Госсекретарь США Майк Помпео в своем заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента, раскритиковал «неспособность Совета Безопасности решительно действовать в защиту международного мира и безопасности».

Помпео указал на то, что эмбарго действовало в течение 13 лет. Иран, по утверждениям Вашингтона, является «главным спонсором терроризма» в мире, поддерживая, в частности, террористические и радикальные группировки в Йемене, Сирии, Ливане, Ираке и других странах региона.

Отметим, что в Иране провал проекта резолюции поддержали.

«За 75 лет существования ООН Америка никогда не была столь изолированной» , — заявил представитель МИД Ирана.

Напомним, что власти США в лице спец-представителя Госдепартамента США по Ирану Брайана Хука ранее намекало, что в случае провала голосования, Вашингтон может запустить механизм восстановления всех санкций ООН, Совет Безопасности принимал против Ирана и частично отмененных после заключения в 2015 году так называемой ядерной сделки.

Отметим, что США вышли из нее в 2018 году, обвинив Иран в несоблюдении ее положений. Другие страны-участницы официально выступают за ее сохранение.

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