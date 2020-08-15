Президент Беларуси Александр Лукашенко, против власти которого в стране уже неделю продолжаются массовые протесты, в субботу заявил о намерении связаться с президентом России Владимиром Путиным.

Лукашенко считает, что под мирными протестами в стране скрывается внешнее вмешательство в ситуацию в стране.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, «агрессия» против Беларуси угрожает и России.

«Нужно связаться с Путиным, потому что это уже угроза не только Беларуси» , — сказал Лукашенко в субботу.

Президент призвал «защитить» Беларусь, потому что «волна покатится дальше».

«Защита сегодня Беларуси — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда», — отметил Лукашенко.

Напомним, что в Минске и других городах Беларуси с вечера 9 августа проводятся акции протеста. Люди протестуют против результатов выборов президента, на которых, по официальным данным, победу одерживает действующий глава государства Александр Лукашенко. Он является президентом Беларуси уже 26 лет.

Ранее мы сообщали, что Партия Голос требует персональных санкций против Лукашенко.

Напомним также, что ЕС не признает победу Лукашенко и готовится вводить санкции.