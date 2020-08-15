За минувшие сутки Covid-19 обнаружили у 232 жителей Киева, в частности, у 16-х детей.

Как передает портал Завтра, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях.

За минувшие сутки один человек в Киеве умер от Covid-19. Всего в городе коронавирус унес жизни 151 человека.

На данный момент в столице уже 10 392 подтвержденных случая Covid-19.

За минувшие сутки в Киеве заболели:

122 женщины в возрасте от 20 до 89 лет;

94 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет;

6 девочек от 3 до 15 лет и 10 мальчиков от 8 до 17 лет;

5 медиков.

Отметим, что в госпитализации нуждались 27 пациентов, остальные — на самоизоляции.

За минувшие сутки выздоровели 57 человек. В общем коронавирус перебороли 3373 жителей Киева.

Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе — 40, в Днепровском — 34, в Дарницком районе — 33 случая.

Кличко напомнил, что с понедельника, 17 августа, в столице начнут действовать ограничения и запреты желтой зоны эпидемиологической опасности.

Днем ранее, 14 августа, сообщалось о 158 новых случаях инфицирования в Киеве.

Напомним, что по состоянию на 15 августа в Украине зафиксировали 89 717 случаев коронавируса. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 1847 человек.

Также, мы сообщали о том, что в общежитии Запорожского медицинского университета коронавирусом заболели 29 человек.