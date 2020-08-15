В Минске в субботу, 15 августа, тысячи людей прощаются с Александром Тарайковским — участником акций протеста, погибшим в столице Беларуси вечером 10 августа.

Как передает портал завтра, об этой информации сообщает TYT.by.

Тысячи человек пришли на церемонию прощания с 34-летним минчаниным. Они стоят на улице возле траурного зала, где находятся родные и близкие Тарайковского. Отмечается, что милиция не вмешивается.

МВД Беларуси утверждало, что демонстрант погиб от взрыва у него в руках самодельного взрывного устройства. Однако на видеозаписи устройства у него в руках не видно, а причиной смерти в медицинском заключении названы ранения грудной клетки. Участники акций протеста убеждены, что Тарайковского застрелил спецназ.

Отметим, что Александр Тарайковский, по официальным данным, единственный погибший при разгоне протестов в Беларуси. Сообщение о других погибших пока не подтверждены. Несколько участников акций протеста находятся в тяжелом состоянии, сотни были госпитализированы — часть из них получили травмы во время столкновений с ОМОНом и спецназом, другие были жестоко избиты после задержания.

Напомним, что в Минске сегодня седьмой день протестов, которые начались 9 августа как уличные акции против фальсификаций на выборах. Впоследствии с требованиями прибавилось осуждения полицейского насилия, наказание виновных в нем, а также отставка президента Александра Лукашенко, пересмотр итогов голосования или проведения новых выборов главы государства.

На Пушкинской заметили также известного белорусского певца Макса Коржа, который также пришел почтить память погибшего.

Напомним, что сегодня, 15 августа Лукашенко переговорил с Путиным.

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