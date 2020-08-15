Активисты при помощи воздушных шариков запустили украинский флаг над оккупированным Россией Крымом.

Как передает портал Завтра, об этом в фейсбуке сообщил бывший политзаключенный Владимир Балух.

«Друзья! Побратимы! Украина! Наш флаг уже над Крымом! Эмоции невероятные! Сейчас запускать воздушную почту с открытками! Вместе мы сила! Украина победит!» , — написал Балух.

Друзі ! Побратими ! Україно !НАШ ПРАПОР вже над КРИМом !Емоції Неймовірні !Зараз запускатимем повітряну пошту з листівками !РАЗОМ МИ СИЛА !!!УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ !!! Gepostet von Балух Володимир am Samstag, 15. August 2020

Отметим, что национальный флаг поднимали в небо под гимн Украины. 25-метровый национальный флаг запустили у пункта пропуска «Чонгар».

«Это скорее не идея, а общий призыв нас, крымчан, которые вынуждены были по разным причинам покинуть территорию оккупированного нашего полуострова. А почему сегодня? Все очень просто. У нас 23 числа День государственного флага Украины и как раз накануне хотелось запустить этот флаг. А сегодня ветер наш, небо чистое, видно будет издалека. Люди наши там на оккупированные территории ждут от нас светлого посыла» , — рассказал Балух в эфире «5 канала».

Напомним, что 1 августа на административной границе аннексированного Крыму с Херсонской областью десятки байкеров передали херсонским пограничникам украинский флаг в рамках ежегодного всеукраинского «мотопробега Единства».

Ранее мы также сообщали, что крымско-татарскому народу предоставят статус коренного.