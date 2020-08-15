Судовладелец Delfi пытается помешать эвакуации бункеровщика из одесского пляжа.

Как передает портал Завтра, об этом заявил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«Злой замысел или просто безумие. Но судовладелец Делфи подал в Хозяйственный суд Киева иск к АМПУ с ходатайством запретить совершать любые действия по отношению к судну. Действительно, зачем его ликвидировать с пляжа, никому же «не мешает». Хорошо, что суд отказал им в удовлетворении их ходатайства об обеспечительных мерах и мы продолжаем работы по эвакуации. Но сильно злит ощущение того, что те, кто создали и не решили проблемы и в дальнейшем продолжают их добавлять и мешать» , — отметил министр.

Он добавил, что правоохранителям стоит подробнее ознакомиться «с деятельностью судовладельца Делфи — Mister Drake PC на территории Украины и какую цель они преследуют своими действиями».

Злий задум чи просто божевілля. Але судновласник Делфі подав у Господарський суд м.Києва позов до АМПУ з клопотанням… Gepostet von Vladyslav Kryklii am Samstag, 15. August 2020

Ранее Криклий сообщил, что поднимать затонувший в Одессе бункеровщик Delfi будет частная компания «Краншип» за счет другой частной компании «Бруклин-Киев».

Напомним, что судно Delfi село на мель вблизи одесского пляжа 22 ноября 2019 года. До этого бункеровщик несколько дней дрейфовал акватории Одесского залива.