Секретарь СНБО Алексей Данилов накануне прокомментировал решение властей Беларуси передать России задержанных ранее боевиков частной военной компании «Вагнера».

Как передает портал Завтра, об этой информации сообщает Радио Свобода.

«К сожалению, власти Беларуси приняли не правовое решение, которое не соответствует духу двусторонних взаимоотношений, и является не дружественным шагом по отношению к Украине» , — отметил он.

Данилов считает, что это решение негативно скажется на белорусско-украинских отношениях, поскольку «Украина собрала достаточно доказательств участия бойцов «Вагнера» в вооруженном конфликте на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований Российской Федерации». Запрос на их экстрадицию Офис генпрокурора направил еще 11 августа. Как отмечается в сообщении, «всем этим 28 лицам, среди которых девять граждан Украины, было обосновано сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины)».

«Со своей стороны хотим отметить, что Украина найдет время и возможность, имея доказательную базу, привлекать всех виновных в совершении преступлений на нашей территории к уголовной ответственности, в какой бы далекой стране они не скрывались» , — отметил Секретарь СНБО Украины.

Напомним, что 32 из 33 наемников «ЧВК Вагнера», задержанных в Минске в конце июля, вернулись в Россию, сообщили 14 августа российские государственные СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру России. Тридцать третий гражданин России, имеющий также белорусское гражданство, остался на территории Беларуси, добавили там.

Ранее, МИД Украины прокомментировало решение Минска вернуть «вагнеровцев» России.