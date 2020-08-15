Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Хосеп Боррель заявил, что ЕС отказался признавать победу Лукашенко на выборах в Беларуси.

Concluded good and constructive #FAC. Eastern Med: Full solidarity w/ Greece&Cyprus; calling Turkey for immediate deescalation and reengaging in dialogue. Belarus: EU doesn't accept election results. Work begins on sanctioning those responsible for violence & falsification. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 14, 2020

Боррель, в частности, подтвердил информацию о том, что ЕС договорился о введении санкций для Беларуси.

«Начинается работа по санкциям в отношении тех, кто ответственен за насилие и фальсификации» , — заявил он.

Напомним, что после выборов президента Беларуси Светлана Тихановська инициирует создание Координационного совета для обеспечения передачи власти в стране.

По словам Тихановской, в этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела.

Ранее мы сообщали, что Евросоюз предварительно одобрил санкции против Беларуси.

Санкции также коснутся людей, которые руководили избирательным процессом, признанным не соответствующим нормам, или довели до использования силы.

«Эти люди не смогут въехать на территорию ЕС», — подчеркнули в ЕС.

Напомним, также, что Беларусь передала РФ задержанных членов ЧВК «Вагнера».

Также, мы сообщали о том, что на данный момент известно о забастовках в Беларуси.