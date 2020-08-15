За прошедшие сутки, 14 августа, на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано.

Как передает портал Завтра, об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

«Вместе с тем, около Авдеевки в утреннее и послеобеденное время зафиксировано огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия. В обоих случаях выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли. Также, за минувшие сутки, выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку населенных пунктов Хутор Вольный по направлению временно оккупированного Золотого-5 и Новгородское по направлению не подконтрольной Широкой Балки. В общем, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 4 враждебные нарушение договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы» , — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевых потерь и ранений в рядах ОС нет.

С начала текущих суток, 15 августа, украинские военные обстрелов не фиксировали.

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Напомним, что Путин перешел на новую «фазу» по вопросу Донбасса.