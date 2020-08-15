Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Минска о передаче вагнеровцев России, мягко говоря, несправедливым, неприемлемым в дружеских межгосударственных отношениях.

Об этой информации сообщает портал Завтра.

«Последствия этого решения будут катастрофическими. Мы понимаем, что вагнеровцы все равно вернутся к своему привычному занятию — распространение войны. Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий обескровленный Донбасс, создать который все эти вагнеровцы очень хорошо умеют» , — написал Владимир Зеленский.

Отмечается, что выдача белорусскими властями задержанных в Минске боевиков ЧВК Вагнер России — недружественный в Украину шаг Беларуси.

Об этом со своей стороны заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, возвращением вагнеровцев России Минск продемонстрировал неуважение к правовых процедур и духа двусторонних отношений.

Киев ожидал другое решение белорусской стороны, так как имеет достаточно доказательств участия боевиков в войне на Донбассе на стороне России.

Эти доказательства были переданы в Беларусь вместе с отправленным украинской стороной запросу о выдаче вагнеровцев, сообщила пресс-служба МИД.

Напомним, что 32 из 33 наемников «ЧВК Вагнера», задержанных в Минске в конце июля, вернулись в Россию, сообщили 14 августа российские государственные СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру России. Тридцать третий гражданин России, имеющий также белорусское гражданство, остался на территории Беларуси, добавили там.

Ранее, МИД Украины прокомментировало решение Минска вернуть «вагнеровцев» России.