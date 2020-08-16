После протестов в Беларуси жене оппозиционера Валерия Цепкало Веронике вместе с детьми удалось пересечь границу Украины и скрыться на территории страны.

Как передает портал Завтра, об этом сообщил в фейсбуке оппонент Лукашенко — Валерий Цепкало.

Отметим, что накануне ее задержали и удерживали на границе российские пограничники.

«У нас все хорошо! Продержав несколько часов на границе, Веронике с детьми позволили пересечь границу Российской Федерации в направлении Украины», — сообщил Валерий Цепкало на своей странице в Facebook утром 16 августа.

Сейчас Вероника с детьми присоединилась к мужу, который ранее бежал от политического преследования на территорию Украины.

Доброе утро! У нас все хорошо! Продержав несколько часов на границе, Веронике с детьми разрешили пересечь границу Российской Федерации в направлении Украины! Gepostet von Valery Tsepkalo am Samstag, 15. August 2020

Напомним, что уже неделю в Беларуси продолжаются протесты после очередного переизбрания Александра Лукашенко президентом страны на выборах 9 августа.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко обещает перебросить десантников из Витебска в Гродно.

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Мы также информировали о том, что Лукашенко заявляет, что «договорился с Путиным» о помощи.