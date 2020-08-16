Контролируемые Россией силы в Донбассе придерживались режима тишины 16 августа.

Как передает портал Завтра, об этом сообщил штаб украинской военной операции объединенных сил.

С начала текущих суток не зафиксированного ни одного обстрела.

«Вместе с тем сегодня выявлено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка, враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Водяного», — заявили в ООС.

В группировках «ДНР» и «ЛНР» не сообщают о боевых действиях 16 августа.

Отметим, что с 00:01 27 июля на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о «полном и всеобъемлющее прекращение огня». С тех пор украинские военные не сообщают о раненых и убитых в результате обстрелов.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе уже двое суток не было обстрелов.