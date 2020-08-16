Официальные результаты выборов не вызывают доверия в белорусском обществе.

Как передает портал Завтра, об этом заявило Министерство иностранных дел Украины.

Также дипломаты добавили, что Украина в целом разделяет позицию Европейского Союза и выражает обеспокоенность жестокостью силовиков по отношению к протестующим, журналистов и иностранцев.

«Рассчитываем, что освобождение из-под стражи части задержанных станет началом диалога власти с гражданским обществом в целях поиска компромиссов» , — говорится в заявлении.

Официальный Киев призывает белорусские власти «не допустить дальнейших преследований своих оппонентов и тех граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов продемонстрировать свою позицию», а также расследовать насилие против участников протестов.

«Украина считает Беларусь особенно близкой страной и готова приложить все усилия, чтобы помочь ей пройти этот сложный этап без ослабления суверенитета, урегулировать кризис с соблюдением основных прав и свобод граждан» , — утверждают в МИД.

Напомним, что протесты в Беларуси продолжаются уже почти неделю. Они начались после обнародования результатов президентских выборов 9 августа, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко.

По результатам ЦИК, действующий лидер страны получил 80,1% голосов, а его главный соперник от оппозиции Светлана Тихановская — только 10,12%.

Во время протестов белорусские силовики использовали резиновые пули, свето-шумовые гранаты, слезоточивый газ и разгоняют людей силой.

Известно, что в результате таких действий погиб один человек.

Напомним также, что Лукашенко переговорил с Путиным.

Ранее мы сообщали, что в Беларуси активисты создадут сайт с данными фальсификаторов выборов и работников ОМОН.