Экономика Украины начала восстанавливаться в третьем квартале 2020 года.

Как сообщает портал Завтра, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 августа.

По словам главы правительства, на экономическую ситуацию положительно влияет сбор урожая, который перенесся из второй четверти года на третью «из-за погодных условий». Он указал на прогноз Министерства экономического развития и торговли, согласно которому в течение следующих трех лет ВВП будет расти более чем на 4% ежегодно.

Отметим, что Шмыгаль также указал на показатели программы кредитования «5-7-9».

#Економіка_тижня🔸️ Світова економічна криза Коронакриза — це не лише серйозний удар по медичних системах країн. Це… Gepostet von Денис Шмигаль am Samstag, 15. August 2020

«Общий объем займов для малого и среднего бизнеса уже составил 42 млрд грн. 75% всех кредитов для МСБ с февраля было издано именно в рамках программы «5-7-9%». Больше всего кредитов выдано украинским фермерам — 57%, еще 17% — это торговля и 6% — это промышленность» , — утверждает премьер-министр.

По данным Государственной службы статистики, реальный ВВП Украины во втором квартале уменьшился на 9,9% по сравнению с первым кварталом 2020 года (с учетом фактора сезонности) и на 11,4% — по сравнению со вторым кварталом 2019 года.

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