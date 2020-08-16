В Беларуси возбудили уголовное дело против бывшего кандидата в президенты Валерия Цепкало.

Как передает портал Завтра, об этом сообщил белорусской службе Радио Свобода представитель Цепкало Алексей Урбан.

По словам Урбана, его соратники получили документ следователей, в котором говорится о том, что Цепкало разыскивают по уголовному делу, вероятно, о взяточничестве.

«Цепкало собирался в Беларусь на следующей неделе, и эта информация не позволит ему приехать. Не исключено, что дело было возбуждено специально, чтобы он не прибыл. Поэтому мы будем ждать благоприятной ситуации, поскольку на свободе он полезнее для Беларуси, чем в тюрьме» , — сказал Урбан.

Отметим, российские СМИ со ссылкой на базу данных розыска МВД страны сообщили 15 августа, что Цепкало объявили в розыск в России. Статья, по которой его разыскивают, не указана.

Сейчас Валерий Цепкало находится в Киеве, позже он поедет в Варшаву, где планирует встретиться с польскими и американскими политиками высокого уровня по ситуации в Беларуси.

После того, как Валерию Цепкало отказали в регистрации кандидатом в президенты Беларуси, он 24 июля вместе с детьми выехал из страны, но его жена Вероника оставалась там и участвовала в предвыборных мероприятиях другого оппозиционного кандидата в президенты — Светланы Тихановской.

Напомним, что 9 августа стало известно, что Вероника Цепкало выехала из Беларуси в Москву, опасаясь уголовного преследования.

В ночь на 16 августа Цепкало сообщил, что его жену с двумя маленькими детьми более 2:00 держат на российско-украинской границе с российской стороны. Позже он сообщил, что Веронике Цепкало с детьми удалось выехать в Украину.

Напомним, что по сообщению СМИ, власти Беларуси принудительно собирают госслужащих на провластный митинг.

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