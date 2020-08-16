Израиль закрыл рыболовную зону у Сектора Газа 16 августа после ночи боев с палестинскими боевиками.

О данной информации сообщает портал Завтра.

Боевики из Газы выпустили две ракеты по югу Израиля после того, как Израиль нанес авиаудар по территории, которой руководит группировка «Хамас».

Военные сообщили, что система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватила две ракеты, которые боевики запустили на юг Израиля. Но полиция заявила, что падение остатков ракет привело к повреждению дома в городе Сдерот.

Израильская армия заявила, что удары были ответом на начиненные взрывчаткой шара, запущенные боевиками через границу, и попытки палестинских протестующих бросать взрывчатку в ограждение на границе и военных, там дежурят.

Ранее мы сообщали, что США приветствовали решение правительства Литвы признать экстремистскую группировку «Хезболла» террористической организацией.

Напомним также, что Украина запретила паломничество хасидов в Умань.