В Украине не улучшается эпидемическая ситуация, в стране снова зафиксировали большое количество новых случаев заболевания коронавирусом. Минздрав реагирует на ситуацию и выделяет новые кровати для больных и готовит аппараты ИВЛ.

О главной информации по поводу карантина в Украине сообщает портал Завтра.

По состоянию на 16 августа в Украине зафиксировали 91 356 случаев Covid-19, за сутки — 1637 новых.

Плохой эпидемситуация продолжает быть во Львовской (11951 случай), Черновицкой (7617 случаев) и Ровенской (7538 случаев) областях.

Анти-лидером по количеству больных среди городов продолжает быть Киев — 10538 подтвержденных случаев коронавируса и 146 новых.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в таких районах города:

Соломенском — 26 случаев;

Деснянском — 24 случая;

Голосеевском — 20 случаев.

Из-за ухудшения эпидситуации Минздрав готовит новые кровати и аппараты ИВЛ для заболевших.

«В Украине выделили около 34 тыс. коек для больных и 3,7 тыс. аппаратов ИВЛ» , — говорится в сообщении Минздрава.

Кроме того, в стране увеличили количество коек с приподнятым кислородом — сейчас их более 9,5 тыс.

Напомним, что по статистике коронавируса в Украине 16 августа, в стране зафиксировали 2070 летальных случаев.

В то же время выздороветь удалось 47822 пациентам.

Всего в Украине провели почти 1,3 млн тестирования методом ПЦР.