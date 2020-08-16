Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что даст поручение перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно.

Как передает портал Завтра, об этом он сказал в эфире канала «Беларусь 1» 15 августа.

Отметим, что такое решение Лукашенко объяснил якобы военными учениями в Польше и Литве.

«Идет эскалация и наращивание военного компонента на этих территориях. Спокойно за этим наблюдать мы не можем. И когда рано утром я разговаривал и слушал доклад начальника Генерального штаба, я заметил что наших военных тоже беспокоит эта проблема» , — заявил он.

По его словам, именно в связи с этим он «просит дополнительно перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно».

Телеканал «Беларусь 1» также вспомнил о переброске американских военных на базы вблизи белорусской границы. Упомянутая в сюжете база расположена в районе польского города Дравско Поморское вблизи немецкой границы, на побережье Балтийского моря.

Напомним, что вчера, 15 августа, в белорусском городе Гродно около десятка десантников прошли по центру города с плакатами: «Мы с народом».

Ранее мы сообщали, что Лукашенко заявляет, что «договорился с Путиным» о помощи.

Также напомним, что РФ объявила редактора канала о событиях в Беларуси Nexta в розыск.