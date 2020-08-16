Президент Беларуси Александр Лукашенко полагается на Россию в «помощи» защиты безопасности Беларуси.

Как передает портал Завтра, со ссылкой на белорусское государственное агентство «Белта», об этом он заявил на встрече в Центре стратегического управления в Министерстве обороны страны 15 августа.

Отметим, что Лукашенко указал на договор с Россией в рамках «союзного государства».

«Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялась длинная, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже немного удивило — совершенно информирован о том, что происходит» , — отметил президент Беларуси.

Он добавил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным, что на запрос Минска Кремль предоставит «всестороннюю помощь по обеспечению безопасности» Беларуси.

Напомним, что о разговоре Лукашенко с Путиным 15 августа сообщали его пресс-служба и пресс-служба Кремля.

Напомним также, что в Минске и других городах Беларуси с вечера 9 августа проводятся акции протеста. Люди протестуют против результатов выборов президента, на которых, по официальным данным, победу одерживает действующий глава государства Александр Лукашенко. Он является президентом Беларуси уже 26 лет.

Люди заявляют, что результаты выборов, по которым Лукашенко получил 80% голосов, а его главная конкурентка Светлана Тихановская — 10%, были сфальсифицированы.

Напомним, что МИД Украины прокомментировало результаты выборов президента Беларуси.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко планирует побег в Россию.

Также, РФ объявила редактора канала о событиях в Беларуси Nexta в розыск.