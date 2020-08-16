Заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Украина якобы приказывает провести новые выборы, является ложью.

Как сообщает портал Завтра, об этом речь идет в заявлении Офиса президента Украины.

«Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутреннего недоверия?» , — говорится в заявлении.

У президента Украины Владимира Зеленского добавили, что белорусскому государству стоит прислушаться к согражданам и уважать право на жизнь, здоровье и свободу.

Также в заявлении подчеркивается, что Украина ни в коем случае не вмешивается в политическую жизнь Беларуси.

Отметим, что 16 августа в Минске состоялся митинг с участием Лукашенко. Во время своей речи он заявил, что Литва, Латвия, Польша и Украина «предписывают» провести новые выборы в Беларуси.

В то же время люди вышли на марш свободы в знак поддержки протестов в Беларуси против результатов выборов президента, по которым победил Александр Лукашенко.

Напомним, что «Слуга народа» осудили проявления насилия со стороны «режима Лукашенко».