Александр Лукашенко прибыл на митинг в его поддержку, который проходит сегодня, 16 августа, в Минске.

Об этой информации сообщает портал Завтра.

Лукашенко обратился к гражданам страны:

«Спасибо, что вы четверть века терпите меня, человека, который приехал из провинции. Я позвал вас не для того, чтобы вы меня защитили. Я позвал вас, чтобы вы смогли защитить свою страну, независимость, своих жен, сестер и детей» , — заявил Лукашенко.

По словам Лукашенко, он даже после смерти не позволит отдать страну. Он опроверг информацию о фальсификации результатов выборов.

«Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертв, я не позволю вам. Выборы состоялись. Не может быть более 80% фальсификаций» , — добавил он.

Напомним, что 16 августа Александр Лукашенко собрал в Минске собственный «антимайдан» как ответ на протесты людей, несогласных с результатами выборов 9 августа.

В столицу согнали бюджетников — чиновников, рабочих и силовиков.

Как мы ранее сообщали, белорусские издания сообщали, что люди из регионов жаловались на то, что власть заставляет их участвовать в митинге в поддержку Лукашенко под угрозой увольнения.

В то же время в Минске и других городах граждане с другой позицией собрались на марш свободы.