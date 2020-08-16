Обстрелов в Донбассе за прошедшие сутки не было.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает 16 августа в утренней сводке пресс-центр операции Объединенных сил.

«15 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны» , — говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 16 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано, добавили в пресс-центре.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 16 серпня 2020 року #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 16 серпня 2020 рокуСлава Україні!Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.15 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з ворожої сторони.Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції.Від початку поточної доби, 16 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.Наші захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.Слава Україні! Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Samstag, 15. August 2020

Отметим, что боевики группировок «ДНР» и «ЛНР» данных о нарушении режима тишины за прошедшие сутки не приводят.

Напомним, что с 00:01 27 июля на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о «полном и всеобъемлющем прекращении огня». С тех пор украинские военные не сообщают о раненых и убитых в результате боевых действий.

Ранее мы сообщали, что за сутки, 14 августа, на фронте обстрелов также не зафиксировали.