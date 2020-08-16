Российские правоохранительные органы объявили в розыск автора белорусского телеграмм-канала Nexta Степана Путила.

Как передает портал Завтра, об этом свидетельствуют данные российского Министерства внутренних дел.

Отметим, что на сайте не указана суть уголовного производства, по которым российские силовики разыскивают Путила.

Накануне телеграмм канал Nexta, освещающий протесты в Беларуси и ставший одним из главных источников информации о них, сообщил о возбуждении уголовного дела против своего основателя Степана Путила в Беларуси. Дело возбуждено по подозрению в организации массовых беспорядков.

Напомним, что канал Nexta Live является одним из самых популярных в стране и активно освещает протесты после выборов, на сегодня у него 1,9 миллиона подписчиков.

Проект, не имеющий ни штатных журналистов, ни сайта, называет себя «децентрализованным медиа XXI века» — создателями контента являются неравнодушные люди, которые находятся в эпицентре событий.

Отметим, что NEXTA произносится как «Нехта», что в переводе с белорусского означает «кто-то».

Напомним, что МИД Украины прокомментировало результаты выборов президента Беларуси.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко планирует побег в Россию.