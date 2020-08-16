Члены парламентской фракции партии «Слуга народа» осудили проявление насилия со стороны белорусских властей.

Как передает портал Завтра, заявление с подписью 12 членов фракции обнародовал народный депутат Богдан Яременко в фейсбуке. Оно открыта для подписания всеми желающими.

«Решительно осуждаем проявления насилия со стороны режима де-факто президента Беларуси Александра Лукашенко: пытки и унижения в тюрьмах, чрезмерной жестокости при задержании и разгона протестующих, полное игнорирование ценностей гуманизма при задержании женщин, несовершеннолетних, случайных прохожих», — говорится в заявлении.

Подписанты поддержали «стремление народа Беларуси жить в свободной демократическом правовом государстве, иметь для этого честные и прозрачные выборы, а также защищать свои права и свободы средствами мирного ненасильственного протеста».

#уходи!Заявапро події в БілорусіМи, народні депутати України, члени парламентської фракції політичної партії “Слуга… Gepostet von Богдан Яременко am Sonntag, 16. August 2020

Они считают недопустимыми нарушения прав и интересов граждан Украины на территории Республики Беларусь, которые, как и белорусы, подвергаются похищением, безосновательным ограничением свободы, пыток и унижением достоинства со стороны представителей правоохранительных органов.

«В контексте положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС призываем украинскую власть как можно быстрее определить четкую принципиальную позицию относительно событий вокруг президентских выборов в Республике Беларусь» , — отметили авторы обращения.

Они предлагают президенту Украины Владимиру Зеленскому перенести с территории Беларуси заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе; поручить Национальной полиции и Службе безопасности Украины начать расследование деятельности организованной преступной группировки с участием высших должностных лиц Республики Беларусь, которая занималась пособничестве терроризму, а также покушениями на жизнь и здоровье граждан Украины; приостановить все формы политического диалога с Беларусью на высшем уровне.

Отметим, что 12 августа первый заместитель главы «Слуги народа» Александр Корниенко заявил, что внутри фракции еще продолжаются дискуссии о событиях в Беларуси.

Напомним, что Лукашенко обратился к митингующим по поводу отсутствия фальсификаций на выборах.

Ранее мы сообщали, жена оппозиционера Цепкало сбежала в Украину.

Также напомним, что экс-кандидата в президенты Беларуси Цепкало объявили в розыск.