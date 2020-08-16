Украинская армия заявила, что задержала снайпера с военным билетом контролируемого Россией группировки «ЛНР».

Как передает портал Завтра, об этой информации сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

«Сегодня, подразделения объединенных сил задержали стрелка-снайпера у которого было обнаружено военный билет так называемой «ЛНР», небольшую сумму средств в российских рублях и обезболивающее медицинский препарат наркотического действия. Задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств главарей, которые командуют оккупационными подразделениями и добровольно решил сдаться Вооруженным силам Украины» , — сообщил штаб украинской Операции объединенных сил.

Отметим, что на данный момент в группировке «ЛНР» не комментировали информацию от штаба ООС.

Напомним, что Боевики в Донбассе придерживались режима тишины 16 августа.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе уже двое суток не было обстрелов.

Также напомним, что Путин перешел на новую «фазу» по вопросу Донбасса.