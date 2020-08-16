Младший брат президента США Дональда Трампа, Роберт Трамп, умер после того, как попал в больницу в Нью-Йорке. Ему был 71 год.

Как передает портал Завтра, об этом сообщил сам Дональд Трамп.

«С тяжелым сердцем сообщаю, что мой замечательный брат Роберт спокойно умер сегодня вечером. Он был мне не просто братом, а лучшим другом. Его будет очень не хватать, но мы встретимся снова. Его память будет жить в моем сердце всегда. Роберт, я люблю тебя, покойся с миром» , — заявил Трамп 15 августа.

Президент США 14 августа посещал брата в больнице Нью-Йорка. Белый дом сообщал, что Роберт Трамп «серьезно болен». Причина смерти пока неизвестна, но в июне его госпитализировали на более чем на неделю.

74-летний президент имел тесные и дружеские отношения с самым молодым из своих братьев и сестер Робертом, несмотря на разницу в характерах.

Дональд Трамп называл своего младшего брата «гораздо тише и спокойнее» себя.

Отметим, что Роберт Трамп родился в 1948 году, был самым молодым из пяти детей застройщика Фреда Трампа.

Роберт Трамп начал свою карьеру на Уолл-стрит, но впоследствии присоединился к Trump Organization как высший руководитель.

В последние годы Роберт Трамп держался в тени и оставался преданным сторонником президента.

Напомним, что у Дональда Трампа остались две сестры Элизабет и Мэриэнн. Его старший брат Фред Трамп-младший умер в 1981 году в возрасте 43 лет от осложнений, связанных с алкоголизмом. Ранняя смерть брата глубоко повлияла на Дональда Трампа, он говорил, что из-за этого никогда не употребляет алкоголь.

Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп примет участие в конференции для помощи Ливану.

Напомним также, что Трамп считает, что РФ не заинтересована в его переизбрании.