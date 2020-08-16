Несколько сотен человек 16 августа вышли на акцию в центре Минска в поддержку Александра Лукашенко.
Как передает портал Завтра, со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода, митинг проходит на площади Независимости в Минске.
Отметим, что перед митингующими выступает сам президент Александр Лукашенко.
При этом, десятки автобусов из разных районов стоят на прилегающих улицах.
Площадь ограждена грузовиками, молоковозами и тракторами. С проспекта Независимости туда можно попасть через посты милиции.
При этом, как мы ранее сообщали, белорусские издания сообщали, что люди из регионов жаловались на то, что власть заставляет их участвовать в митинге в поддержку Лукашенко под угрозой увольнения.
https://www.facebook.com/watch/?v=759948461472888
https://www.facebook.com/watch/?v=759948461472888