В грузинском регионе Имерети 16 августа произошло землетрясение магнитудой 3,2.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.

Подземные толчки зафиксировали в 2.31 по тбилисскому времени в 165 км от Тбилиси, в 1 км к востоку от города Ткибули, вблизи села Мухура.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 11 км. О пострадавших и разрушениях информация пока что отсутствует.

Отметим, что 12 августа в Грузии фиксировали подземные толчки магнитудой 3,7. Землетрясение тогда произошло в юго-восточной части страны близ города Ткварчели.

Напомним, что 12 июля 2020 в Грузии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 баллов. Подземные толчки обнаружили в регионе Шида Картли.

Как сообщили грузинские сейсмологи, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Ранее мы сообщали, что в Украине произошло землетрясение. Источник находился в районе села Монастырчаны, Ивано-Франковской области.