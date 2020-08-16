Государственный департамент Соединенных Штатов приветствовал решение правительства Литвы признать экстремистскую группировку «Хезболла» террористической организацией.

Как сообщает портал Завтра, об этом внешнеполитическое ведомство США заявило 15 августа.

«Литва демонстрирует настоящее лидерство в Европе и в пределах Европейского союза, признав всю организацию «Хезболла» террористической и запретив связанным с ней лицам доступ на свою территорию» , — говорится в заявлении.

В Госдепартаменте напомнили об аналогичном решении Германии, принятом 30 апреля. Такое признание, согласно позиции Вашингтона, показывает, что нет разницы между «военным» и «политическим» крыльями группировки.

США призывают другие государства-члены Евросоюза поддержать эту инициативу как на национальном уровне, так и на уровне всего блока, чтобы «не позволить членам «Хезболлы» и тем, кто поддерживает их финансово, действовать в своих странах». Государственный департамент обвиняет группировки в вооруженных нападениях на территории Европы, Южной и Северной Америки, а также на Ближнем Востоке.

«В Ливане «Хезболла» поднимает суверенитет и управления, пытаясь защитить свое вооружение и финансы за счет ливанского народа. У «Хезболлы» не может быть роли в конструктивном гражданском обществе, поэтому литовцы заслуживают уважения за этот важный шаг в дальнейшем предотвращении активности «Хезболлы» в Европе» , — отмечают в Госдепартаменте.

Отметим, что Литва признала «Хезболлу» террористической организацией 13 августа.

Напомним, что группировка «Хезболла» имеет значительное влияние в Ливане, где взрыв в столице недавно привел к гибели более 170 и ранений тысяч человек. Трагедия, которая, по предположениям, произошла в том числе из-за коррупции во власти, привела к новой вспышке протестов и отставки правительства. Протестующие в частности выкрикивали лозунги и против «Хезболлы».

Всю «Хезболлу» или ее военное крыло признали террористическими организациями 18 стран, а также Европейский союз (только военное крыло), Лига арабских государств и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (полностью).

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