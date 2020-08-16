По состоянию на 16 августа в Украине зафиксировали 91 356 случаев коронавируса.

В Украине COVID-19 за прошедшие сутки заболели еще 1637 человек.

Как сообщает портал Завтра, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны.

Всего за время пандемии в Украине выздоровели почти 48 000 человек, умерли — 2068.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна находится на грани второй волны COVID-19, и в связи с очередным анти-рекордом по количеству больных в сутки призвал украинский внимательнее относиться к мерам безопасности и карантинных правил.

По состоянию на 16 августа в мире количество инфицированных СOVID-19 превысило 21,4 миллиона человек, умерло — 770 000.

Напомним, что согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 15 августа в Украине было зафиксировано 89 717 случаев коронавируса. За сутки было известно об инфицировании 1847 человек.

За сутки 33 человек умерли от осложнений Covid-19. В общем уже известно о 2044 жертвах коронавируса.

Ранее мы сообщали, что в Украине загруженность больниц с заболевшими составляет 24%.