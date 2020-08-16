Власти Беларуси под угрозой увольнения собирает госслужащих на митинг в поддержку президента Александра Лукашенко 16 августа.

Как передает портал Завтра, об этом сообщает белорусский портал TUT.BY.

Акция запланирована на 12:00 на площади Независимости в Минске.

Отмечается, что при этом на 14:00 здесь планируются массовые акции протеста оппозиции против фальсификации выборов и жестокости силовых органов при подавлении мирных массовых акций.

Порталу TUT.BY поступили сотни сообщений о принуждении поехать на митинг за Лукашенко от работников «Белшины», «Интеграл», Могилевского мясокомбината, Бобруйской «Славянки», «Бобруйскагромаш» и десятков других организаций.

Подобные требования также поступили работникам сельского хозяйства, учителям, воспитателям.

Белорусская служба Радио Свобода также сообщает о поступлении сообщений от читателей о принуждении к участию в провластном митинге. Читатели жалуются, что им угрожают увольнением в случае неявки.

На 14.00 воскресенья 16 августа в Беларуси запланирован «Общегражданский марш за свободу» на проспекте Независимости в Минске, а также в других городах. Акцию организуют оппоненты Лукашенко, призывающие к его отставке, честных перевыборов и суда над силовиками, которые жестоко избивали и пытали людей.

Напомним, что жена оппозиционера Цепкало вынуждено сбежала в Украину.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко заявляет, что «договорился с Путиным» о помощи.