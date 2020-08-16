Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордных более 294 тысячах новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, зафиксированных за последние сутки.

Как передает портал Завтра, по данным ВОЗ, общее число больных в мире достигает 21 миллионов.

За последние сутки зафиксировано 9985 смертей от COVID-19. Всего в мире от этого заболевания умерли 755 786 человек.

Половину смертей в мире составляют вместе умершие в США, Бразилии, Мексике и Индии.

Отметим, что данные ВОЗ включают только официально подтвержденные случаи заболевания и смерти, количество которых, как полагают, намного выше.

В Украине на COVID-19 минувших суток заболели еще 1637 человек, о чем свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны.

Всего с начала пандемии в Украине выявили 91 356 случаев заболевания, выздоровели за это время почти 48 тысяч человек, умерли 2068.

Напомним, что в Киеве ухудшилась ситуация с коронавирусом.

Ранее мы сообщали, о статистике коронавируса на 16 августа в мире.