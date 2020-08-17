Белорусского оппозиционного и бывшего кандидат в президенты Беларуси Валерия Цепкало заставили извиниться за слова о «гражданской войне» на Донбассе.

Об этом сообщает Telegram-канал «Останній Блокпост».

Так, «неизвестные украинские националисты» встретили Цепкало на улице и провели с ним беседу.

«Цепкало извинился перед украинским народом и признал, что сказал это необдуманно и на самом деле не разобрался в вопросе», – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как Цепкало предупреждают, что людей, которые хотят раскачивать ситуацию в Украине, «быстренько находят».

Также ему объяснили, что на Донбассе идет российско-украинская война, в которой уже 14 тысяч погибших.

«Я ошибся… Ну извините… Я напишу на Facebook…» – пообещал политик.

Как мы уже рассказывали ранее, белорусский оппозиционер и бывший претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало признал Крым частью Украины, но при этом заявил, что конфликт на Донбассе — это «гражданская война».

В то же время, в Беларуси возбудили уголовное дело против бывшего кандидата в президенты Валерия Цепкало.