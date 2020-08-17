В Украине 24 августа 2020 года — будет отмечаться День Независимости. В связи с чем, украинцы получат дополнительный выходной.

Таким образом, с субботы по понедельник включительно, – 22, 23 и 24 августа — украинцы будут отдыхать, передает Zavtra.

Впервые в Украине День Независимости отпраздновали 16 июля 1991 года – спустя год после того как 21 июля 1990 года Верховный совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины.

Также 16 июля 1990 года Верховный совет УССР принял постановление «О Дне провозглашения независимости Украины».

А 24 августа 1991 года был принят Акт провозглашения независимости Украины, который был подтвержден на Всеукраинском референдуме. Поэтому новым постановлением от 20 февраля 1992 года Верховная Рада Украины перенесла празднования Дня Независимости на 24 августа.

Как мы уже рассказывали ранее, на День независимости Украины в 2020 году в Киеве планируется проведение шествия ветеранов войны на Донбассе.

Также мы публиковали календарь церковных праздников на август 2020 в Украине.