1 сентября дети пойдут в школы, при этом учебные заведения не будут работать в тех городах/районах, где установили красный уровень эпидемической опасности.

Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

«Во всех остальных – зеленой, желтой и оранжевой (зонах, — ред.) – соответственно, они будут работать в обычном режиме с четким соблюдением тех правил – и это обязательно, которые приняты для процесса обучения в школах. Это и использование масок, и некоторые ограничения, которые вводятся правилами. И хочу еще раз напомнить, что все эти правила – их надо соблюдать ради здоровья наших детей», – сказал министр.

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Степанов также добавил, что вопрос выполнения рекомендаций лежит на руководителях учебных заведений.

«Минздрав стоит на том, чтобы наши дети 1 сентября пошли в школу. Конечно, если будет позволять эпидситуация», – резюмировал он.

Как сообщалось ранее, в Украине за сутки, 16 августа, COVID-19 заболели 1 464 человек. Всего с начала пандемии заболели 92 820 человек. Умерли — 2 089 человек.