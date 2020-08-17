Национальный банк Украины на 17 августа установил официальный курс доллара на уровне 27,34 гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара опустился еще на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 17 августа установлен на таком уровне: 27,3474 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 14 августа составляет 27,4083 гривен за 1 доллар.

Евро сегодня стоит 32,3082 гривен.

Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что в Украине нет экономический предопосылок для роста курса доллара до 30 гривен.

В Украине уже доступен платежный сервис Facebook Pay, к нему можно привязать банковскую карту Mastercard.