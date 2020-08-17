Курс доллара временно укрепился, однако уже в скором времени ситуация на валютном рынке может резко развернуться.

Такое мнение выразили эксперт, сообщает «Обозреватель».

Сейчас курс доллара в Украине может укрепиться до отметки 27,2 гривны за доллар. В ближайшую неделю он может снижаться, но на следующей неделе начнет резко расти в цене.

На состояние гривны влияет импорт который упал на 18%, а экспорт снизился только на 6%. Также сейчас «Нафтогаз» и аграрии активно продают заработанную валюту. В то же время доллар в мире падает в цене из-за пандемии в США.

«Однако укрепление гривны явление скорее временное. Вероятно, в настоящий момент национальная валюта получила импульс к росту, и удержится на отметке 27,25 грн/долл., после чего вернется к уровню 27,5 грн/долл.», — рассказал старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин.

Также, аналитик из RoboForex Андрей Гойлов заявил, что курс удержится на отметке 27,8 грн/долл. А старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб отметил, что курс будет 27,2/27,4 грн/долл.

«На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,2/27,4 грн», — прогнозирует Иосуб.

Как мы уже рассказывали ранее, увеличение минимальной зарплаты в Украине принесет Пенсионному фонду примерно 1,7 млрд гривен.

А национальный банк Украины на 17 августа установил официальный курс доллара на уровне 27,34 гривен.