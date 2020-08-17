У российского актера Михаила Ефремова, который на прошлой неделе перенес инсульт, нались серьезные проблемы со здоровьем.

Подробности сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, передает канал НТВ.

Так, после недавно перенесенного инсульта у артиста развились серьезные нарушения речи и онемели конечности. Проблемы вызваны острым нарушением мозгового кровообращения.

Также по словам Пашаева, Ефремов страдает хронической прогрессивной болезнью легких. В настоящее время жизни актера якобы угрожает смертельная опасность.

Напомним, сын Никита обнаружил артиста на полу в его квартире 10 августа. Актер не мог разговаривать и двигаться, врачи диагностировали инсульт. На следующий день в Пресненском суде Москвы должно было состояться рассмотрение дела о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова.

Однако актеру стало плохо и его увезли в Боткинскую больницу. Сообщалось, что он попал в реанимацию, врачи заподозрили у него повторный инсульт.

Напомним, Михаил Ефремов, будучи пьяным, 8 июня стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб врезался в одну из машин.

В итоге от полученных травм скончался водитель второй машины — 58-летний Сергей Захаров. Таганский районный суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа, затем домашний арест продлили до 22 января 2021 года.

Тем временем, у российского актера Михаила Ефремова подтвердился инсульт. Накануне 11 августа он был экстренно госпитализирован из здания Пресненского суда в Боткинскую больницу Москвы.