Европейский союз планирует ввести новыые санкции против Беларуси. В санкционные списки попадут ответственныые за разгон мирных протестов и фальсификацию выборов.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, передает РБК.

Так, санкции будут введены с учетом шокирующих сообщений о жестоких избиениях участников протестов ЕС ожидает тщательного и прозрачного расследования всех нарушений и привлечения виновных к ответственности.

«Как было согласовано министрами иностранных дел ЕС на нашей недавней видеоконференции, ЕС работает над новыми списками санкций против лиц, ответственных за насилие, подавление мирных протестов и фальсификацию результатов выборов», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что президенту Беларуси Александру Лукашенко могут отказать во въезде в ряд европейских стран после того, как депутаты Европарламента объявили его персона нон грата в ЕС.

Как мы уже рассказывали, глава партии «Голос» Кира Рудык настаивает на введении жестких санкций против Александра Лукашенко.

Также, ранее Европейский союз уже предварительно одобрил введение санкций в отношении ряда чиновников Беларуси.