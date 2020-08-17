Повышение минимальной зарплаты в Украине не окажет существенного эффекта на рост цен, в сравнении с периодом 2017 года.

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко, передает «РБК-Украина».

«Сейчас из-за общего низкого спроса в условиях коронакризиса этот эффект на цены будет существенно меньшим, чем в 2017 году. Уровень сбережений населения снизился, а предприятия пока сохраняют достаточно пессимистичные ожидания и не прогнозируют роста продаж», – пояснил он.

Он уверен, что повышение минимальной зарплаты поддержит внутренний спрос, а, соответственно, и экономику на этапе восстановления.

«Есть еще один очень важный показатель, я о нем вскользь говорил – коэффициент сбережений населения. Начиная с 2019 года, и ситуация с коронавирусом очень ускорила этот процесс, мы имеем отрицательный показатель накоплений населения. Это означает, если говорить простым языком, что из доходов люди не откладывают, а наоборот «проедают» старые накопления. Здесь мы, как Национальный банк, как государственный орган в специальном статусе не можем игнорировать этот тренд», – прояснил Шевченко.

Также по словам Шевченко, НБУ намерен в случае инфляции сглаживать ее монетарными методами.

Как мы уже рассказывали ранее, в Верховной Раде появился текст законопроекта о повышении минимальной зарплаты в Украине. В случае принятия законопроекта, минимальная зарплата вырастет до пяти тысяч гривен.

А также, президент Украины Владимир Зеленский пообещал поднять зарплаты учителям до окончания своего президентского срока.