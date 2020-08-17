Китай сообщил о регистрации своей первой вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом, 17 августа, сообщает агентство Xinhua.

Патент на вакцину выдан Национальным управлением интеллектуальной собственности. Отмечается, что заявка на патент была подана в марте, но одобрили ее только после всех необходимых испытаний.

Как стало известно, вакцина содержит генетический материал коронавируса. А главна задача препарата — заставить организм человека вырабатывать антитела, которе могут распознать спайк-белок коронавируса и бороться с ним.

Исследования на первых двух этапах показали эффективность и безопасность образца. Теперь будет проходить длительная фаза испытаний вакцины в виде массового тестирования.

На последнем этапе тестирования вакцины предстоит выяснить длительность защиты, безопасную дозировку для разных категорий людей.

Как мы уже рассказывали ранее, почти половина украинцев готовы сделать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 в случае, если она будет бесплатной.

Тем временем, ВОЗ намерена проверить информацию о российской вакцине от коронавируса, о создании которой заявил ранее Владимир Путин.