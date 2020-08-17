Александр Лукашенко заявил, что допускает проведение новых президентских выборов в Беларуси при едином условии — после принятия на референдуме новой конституции.

Об этом Лукашенко заявил на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

Лукашенко заявил, что под давлением президент не должен принимать решения.

«Будет так, мужики! Нам надо принять новую конституцию…И даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю конституцию принимали на референдуме, и по новой конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти», – заявил Лукашенко.

Напомним, сегодня, 17 августа, Лукашенко встречался с работниками МЗКТ. Туда он прилетел на вертолете, пообщался с работниками в цехах и вышел к людям на улицу. Там его встретили криками «Уходи!»

Как мы уже рассказывали ранее, в Беларуси продолжаются протесты против действующего президента Александра Лукашенко. 16 августа в Минске прошла самая массовая акция протеста в истории современной Беларуси — на нее, предварительно, вышли не менее 200 тысяч человек.

Одновременно с этим прошла первая акция в поддержку Лукашенко, СМИ писали, что на нее свозили бюджетников из регионов.

Тем временем, по словам Лукашенко, он даже после смерти не позволит отдать страну. Он опроверг информацию о фальсификации результатов выборов.