В Беларуси продолжаются протесты против действующего президента Александра Лукашенко. 16 августа в Минске прошла самая массовая акция протеста в истории современной Беларуси — на нее, предварительно, вышли не менее 200 тысяч человек. Одновременно с этим прошла первая акция в поддержку Лукашенко, СМИ писали, что на нее свозили бюджетников из регионов. Вместе с акциями протеста проходят забастовки на ведущих заводах страны. Лукашенко решил посетить один из них — Минский завод колесных тягачей.

Однако, как пишут местные СМИ, на встречу с президентом изначально решили пропустить только тех, кто его поддерживает. Лукашенко посетил один из цехов, в то время как протестующие ожидали его на улице — к работникам МЗКТ присоединились сотрудники МТЗ, пытались представители БЕЛАЗа (пишут, что их закрыли в цехах).

В какой-то момент СМИ стали сообщать, что видимо президент уже улетел. Но, как оказалось, Лукашенко остался и даже решил поговорить с заводчанами, но все свелось к угрозам и предупреждению, что «пока он жив, выборов не будет».

«Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (выборов, — ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все».

Рабочие на МЗКТ ждут Лукашенко pic.twitter.com/cIFBjPkX35 — Onliner (@OnlinerBY) August 17, 2020

Фото и видео: Telegram-канал МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ

Огромная колонна рабочих на подходе к МЗКТ

Видео: Telegram-канал #МотолькоПомоги этому городишко от 3% избавиться

Лукашенко про пытки на Окрестина:

«Теперь про то, что кто-то кого-то избил. Совершенно верно.»

«На Окрестила 2500 или 2000 (задержанных), чтоб вы знали».

«На Окрестила, не популярно, но скажу, получили те, кто там же, на Окрестина бросался на ментов. Вы знаете кто?» В этот момент его начинают освистывать. «Спасибо». Кричат — «УХОДИ! УХОДИ!» — «Ну спасибо, спасибо. Я вижу тут группа эта. Я вижу вас, не волнуйтесь. Я это всё услышал и ответил на этот вопрос, почему вы его поднимаете снова? Ну вы же не запятнайте честь рабочего человека, я вас услышал!»

Видео: Telegram-канал Nexta

Люди скандируют: «Уходи» и «Позор»

«Спасибо, я сказал все. Можете кричать: Уходи»

Тем временем Тихановская записала новое обращение. В нем оппозиционный кандидат отметила, что у нее не было иллюзий относительно своей политической карьеры, но сейчас она готова стать национальным лидером.