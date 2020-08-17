В Винницкой области женщина посадила на цепь собственную 14-летнюю дочь.

Подробности вопиющего инцидента сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

По информации правоохранителей, к копам обратилась сама пострадавшая. По ее словам, мать после ссоры с ней применила ошейник и цепь. Под замком подросток провел 2 часа. После того, как женщина освободила дочь, девочка вызвала полицию.

По версии женщины, она пыталась перевоспитать дочь, которая постоянно убегает из дома и отказывается помогать по хозяйству.

Действия женщины квалифицируются следствием по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

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