Медикам в Украине пообещали дважды повысить зарплаты в течении полугода.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Нас ждет с 1 сентября повышение заработной платы нашим медицинским работникам: врачам, медицинским сестрам и младшему медицинскому персоналу. И мы планируем с января месяца, начиная с первого января, еще больше ее повысить», — сказал Степанов.

Более конкретныых подробностей он не сообщил, однако ранее Степанов утверждал, что молодые медики в Украине должны получать не менее 25 тысяч гривен в месяц.

Как мы уже рассказывали ранее, минимальная зарплата в Украине может вырасти до 7 тысяч гривен.

Такой прогноз по заработной плате и ставке Единой тарифной сетки дает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

А также, повышение минимальной зарплаты в Украине не окажет существенного эффекта на рост цен, в сравнении с периодом 2017 года.