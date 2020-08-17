Препарат Эбселен (Ebselen) может быть эффективен в борьбе с COVID-19, — об этом заявили ученые из США.

О результатах исследования, которое провели представители Школы молекулярной инженерии имени Притцкера (PME) при Чикагском университете США, опубликовали в журнале Science Advances.

По словам исследователей, наиболее уязвимым компонентом коронавируса является протеаза Mpro, которая может стать полезной при разработке новых стратегий лечения инфекции, которая спровоцировала пандемию.

При этом специалисты отмечают, что именно против Mpro эффективен Эбселен (синтетическая молекула органоселенового препарата, обладающая противовоспалительной, антиоксидантной и цитопротекторной активностью). Препарат используется для лечения многих заболеваний, в том числе биполярного расстройства и потери слуха.

Ученые из США поясняют, что этот препарат также способен снижать активность протеазы Mpro, а это в свою очередь помогает в борьбе с COVID-19.

Отметим, в начале весны группа исследователей во главе с профессором Рольфом Хильгенфельдом (Rolf Hilgenfeld) расшифровала код ключевого энзима, отвечающий за размножение SARS-CoV-2. Ученые также разработали ингалируемый ингибитор, эффективно действующий против главной протеазы SARS-CoV-2. Как оказалось, вирусная главная протеаза Mpro участвует в репликационном механизме коронавируса и, следовательно, отвечает за копирование генетического материала и размножение SARS-CoV-2.

Напомним, в Украине за сутки, 16 августа, COVID-19 заболели 1 464 человек. Всего с начала пандемии заболели 92 820 человек. Выздоровели уже 48 164. Умерли — 2 089 человек. При этом в Киеве, Львовской и Черновицкой области загруженность коек составляет более 50%.

COVID-19 с начала пандемии заболел 21 миллион 672 тысячи 429 человек по всему миру. Активных больных сейчас намного меньше, ведь выздоровели 13 676 869 пациентов. Вместе с тем скончались уже 775 тысяч 246 человек.