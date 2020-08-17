В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 17 августа.

Как передает Zavtra, украинцев ждет преимущественно ясный и теплый день.

Осадки — дожди с грозами — ожидаются только на западе страны (Ужгород, Львов, Ивано-Франковск).

Температура в среднем 26-28 градусов, на юге до 30.

«Днем 17 августа в Карпатском регионе грозы (I уровень опасности, желтый). В Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности», — предупредили синоптики.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на август в Украине.